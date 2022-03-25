عاجل.. الدفاعات السعودية تدمر مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه نجران

جدة - نرمين السيد - وأوضح التحالف، أن شظايا الاعتراض تناثرت فى بعض الأحياء السكنية دون أى خسائر بشرية، محذرا الحوثيين من التمادى فى انتهاكاتهم الجسيمة وعدم اختبار صبر التحالف.
وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أنه وقع 16 هجوما عدائيا للحوثيين، موضحا أنه "نمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية".
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