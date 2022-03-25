روسيا: سير المفاوضات مع أوكرانيا لا يبعث على التفاؤل

جدة - نرمين السيد - وصرح "ميدينسكى"، اليوم الجمعة، أنه "لا يشارك الوفد الأوكرانى تفاؤله" عندما تعلن كييف عن إحراز تقدم ملموس فى الحوار مع موسكو.

وأضاف أنه "ليس هناك أى تقدم حتى الآن بشأن النقاط المبدئية التى يصر عليها الجانب الروسى".

وقال: "نصر على إبرام اتفاقية متكاملة تقضى بإعلان أوكرانيا الحياد وتقديم ضمانات أمنية لها، بسلسلة نقاط ذات أهمية حيوية بالنسبة لروسيا".

وأوضح ميدينسكى أن المطالب الروسية تشمل نزع السلاح فى أوكرانيا واجتثاث النازية فيها واعتراف كييف بأن القرم أرض روسية وباستقلال دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، بالإضافة إلى "سلسلة نقاط تفاوضية أخرى من غير المرجح إبرام اتفاق دون مناقشتها وأخذها فى عين الاعتبار، حسب رأيى".

وأشار إلى أن الجانب الأوكرانى يهتم بالدرجة الأولى بالحصول على ضمانات أمنية من قبل دول أخرى ردا على التزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف الناتو، مقرا بأن هذا الموقف "مفهوم".

وحمل ميدينسكى الوفد الأوكرانى المسؤولية عن محاولة إطالة أمد المفاوضات، مضيفا أن المفاوضين الأوكرانيين لا يستعجلون بسبب قناعتهم بأن "الوقت يعمل بمصلحتهم".

ولفت إلى أن الوفد الأوكرانى يؤكد بصراحة أنه يحتاج إلى تنسيق القرارات المطروحة على أجندة الحوار مع "مراكز صنع قرار مختلفة"، وإجراء مشاورات مع "أطراف ثالثة".

وتابع: "نفهم أنهم للأسف (وهم لا يخفون ذلك) مقيدون فى اتخاذ أى قرارات مستقلة، ولذلك لا يبعث واقع الوضع على التفاؤل".