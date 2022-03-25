عاجل.. الرئيس الأمريكى يصل إلى حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة رزيشو البولندية قرب الحدود الأوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.





وبحسب التقارير، فمن المقرر أن يلتقى بايدن بالجنود الأمريكيين المتمركزين فى بولندا، على أن يتوجه بعد ذلك إلى وارسو لإجراء محادثات مع المسؤولين فى بولندا، وبينهم الرئيس أندريه دودا. كما أشارت التقارير إلى خطة بايدن للسفر إلى مدينة جيشوف البولندية ، قرب حدود أوكرانيا، اليوم الجمعة، لمراجعة العملية الإنسانية التى تشمل ملايين اللاجئين الذين فروا من الحرب الروسية الأوكرانية.

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