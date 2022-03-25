وزارة التعليم السعودية نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 برقم الهوية noor.moe.gov.sa

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية برقم الهوية للطلاب والطالبات السعوديين الجدد بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي القادم الجديد 2022-2023 يشتمل التسجيل لطلاب الصف الأول ابتدائي مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها تسجيل الأبناء السعوديين لأبويين سعوديين، وفي المرحلة الثانية يتم البدء في تسجيل الطلاب السعوديين وكذلك أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين بالمدارس الحكومية السعودية، ومدارس التحفيظ السعودية التي لا يحدث فيها نظام المفاضلة بين الطلاب المتقدمين، والجدير بالذكر أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر عبر نظام نورnoor.moe.gov.sa، مع العلم أن في بعض الحالات يتم التسجيل فيها من خلال قائد المدرسة، وهذا النظام يسري على الطالب أو الطالبة الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من القدرة على التسجيل عبر نور.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

ووفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa التابع لوزارة التعليم باسعودية، وتعديل عدة شروط خاصة بالتسجيل منها عمر الطالب الجديد وهو 6 أعوام ومسموح ب90 يوم أقل كحد أدنى وحتى 11 عام كحد أقصى، وطريقة التسجيل التي أقرتها بإمكان ولي الأمر الإطلاع عليها والإستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بنظام نور وتحديثاته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو في حال واجهت ولي الأمر مشكلة أيضًا أثناء التسجيل بإمكانه الإستفسار وطلب المساعدة عن طريق رابط الموقع الرسمي.

بالخطوات كيفية التسجيل للمستجدين أول ابتدائي في موقع نور 1444

ووفق آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي، فالتسجيل في مرحلة أول ابتدائي للطلاب والطالبات السعوديين عبر موقع نظام نور، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: