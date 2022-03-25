نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 برقم الهوية noor.moe.gov.sa في المقال التالي
نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية برقم الهوية للطلاب والطالبات السعوديين الجدد بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي القادم الجديد 2022-2023 يشتمل التسجيل لطلاب الصف الأول ابتدائي مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها تسجيل الأبناء السعوديين لأبويين سعوديين، وفي المرحلة الثانية يتم البدء في تسجيل الطلاب السعوديين وكذلك أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين بالمدارس الحكومية السعودية، ومدارس التحفيظ السعودية التي لا يحدث فيها نظام المفاضلة بين الطلاب المتقدمين، والجدير بالذكر أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر عبر نظام نورnoor.moe.gov.sa، مع العلم أن في بعض الحالات يتم التسجيل فيها من خلال قائد المدرسة، وهذا النظام يسري على الطالب أو الطالبة الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من القدرة على التسجيل عبر نور.
نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444
ووفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa التابع لوزارة التعليم باسعودية، وتعديل عدة شروط خاصة بالتسجيل منها عمر الطالب الجديد وهو 6 أعوام ومسموح ب90 يوم أقل كحد أدنى وحتى 11 عام كحد أقصى، وطريقة التسجيل التي أقرتها بإمكان ولي الأمر الإطلاع عليها والإستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بنظام نور وتحديثاته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو في حال واجهت ولي الأمر مشكلة أيضًا أثناء التسجيل بإمكانه الإستفسار وطلب المساعدة عن طريق رابط الموقع الرسمي.
بالخطوات كيفية التسجيل للمستجدين أول ابتدائي في موقع نور 1444
ووفق آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي، فالتسجيل في مرحلة أول ابتدائي للطلاب والطالبات السعوديين عبر موقع نظام نور، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:
- أولًا القيام بالدخول على الشاشة الأساسية لموقع نور.
- يلي ذلك القيام باختيار رابط التسجيل نور الخاص بولي الأمر.
- ثم القيام بإدخال السجل الخاص بولي الأمر.
- كذلك قم بإدخال اسم المستخدم في الخانة الخاصة به.
- ثم اختيار خانة تسجيل طالب جديد.
- كما يجب القيام بإدخال رقم الهوية، أو رقم الإقامة، ثم صلة القرابة للطالب الجديد، وتعبئة خانة تاريخ الميلاد.
- كذلك تحديد صف الطفل، وفق تاريخ الميلاد الذي قمت بإدخاله، في الخطوة السابقة.
- أيضًا قم بإدخال البيانات الخاصة بسكن الطالب الجديد، وتعبئة خانة رقم الاتصال.
- ثم القيام بإختيار المدرسة الخاصة بالطالب الجديد، وفق الإدارة التعليمية التابع لها.
- كذلك تأكد من أن كافة البيانات التي قمت بتعبئتها في الخانات، تم إدخالها بشكل صحيح.
- في النهاية تعبئة خانة الإقرار والتعهد.
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