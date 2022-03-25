نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الدولار الجمركي وماذا يحدث عند زيادته؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدولار الجمركي، الدولار الجمركي هو الدولار المحدد الثابت من الحكومة بصفة مستمرة وعلى إثره يتم تحديد كافة الأسعار الجمركية للكثير من السلع والمنتجات على المستوى العالمي التي يتم استيرادها من الخارج ويساهم كذلك في التحكم بأسعار الدولار والحد من التقلبات المالية التي تصيب سعر الدولار الأمريكي، لذلك فإن متابعة التحكم في الدولار الجمركي خطوة هامة يجب أن تهتم بها الحكومة خاصةً في الفترة الحالية بعد زيادة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

زيادة الدولار الجمركي وتأثيره على السلع

سعر الدولار الجمركي له تأثير مباشر على السلع القادمة من الخارج التي يتم استيرادها من الخارج، ففي حالة زيادة سعر الدولار يزداد سعر تلك السلع كذلك ولكن لا تتأثر السلع المحلية التي يتم تصنيعها بداخل البلاد بذلك الارتفاع.

ولكن ماذا قد يحدث إذا تم إلغاء الدولار الجمركي؟ قد يعتقد البعض أنه لن يؤثر بصورة مباشرة ولكن الجدير بالذكر أن ذلك لن يؤثر على بنود عملية الجمركة ولكن سيكون هناك زيادة تتراوح من خمسة حتى عشرة بالمئة على السلع الخارجية، أي أن ذلك يعني في حالة إلغاء الدولار الجمركي سيكون على الدولة دفع سعر السلع مع سعر التوصيل فقط.

منتجات لا تتأثر بإلغاء الدولار الجمركي

هناك عدة منتجات وسلع في السوق الحالية لن تتأثر بصورة مباشرة نتيجة إلغاء الدولار الجمركي بل ستظل أسعارها كما هي مثل السيارات المستوردة نتيجة لعدم تعامل سوق السيارات المستوردة بالدولار الجمركي في بداية الأمر لهذا لن يؤثر تحرير الدولار الجمركي على أسعار السيارات.

الفرق بين الدولار الجمركي ودولار البنوك المركزية

لا يوجد اختلاف بين الدولار الجمركي والدولار الموجود في جميع البنوك المركزية فكلاهما نفس الدولار، ولكن يمكن الاختلاف في تثبيت قيمة الدولار الجمركي على عكس الدولار الآخر الذي تغيره قيمته حسب عوامل أخرى اقتصادية عالمية ويتم التعامل به ضمن التعاملات اليومية فقط، ولكن الدولار الجمركي يكون ضمن التعاملات العالمية على الموانئ الجمركية.