نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة حلم وطريق التواصل لربح 150 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة حلم وطريق التواصل، يحلم الجميع بكسب المزيد من المال بدون بذل مجهود كبير عن طريق الاشتراك في المسابقات, وتعتبر مسابقة الحلم التي يتم عرضها على قناة MBC من أفضل هذه المسابقات التي يستطيع المشترك من خلالها الفور بالجوائز المتعددة العالية، وفيما يلي سوف نوضح افضل طريقة الاشتراك في مسابقة حلم والربح بجائزة 150 ألف ريال سعودي، عليك اتباع المقال لتتعرف علي جميع تفاصيل الاشتراك.

نبذة تعرفية عن مسابقة حلم

مسابقة الحلم هي مسابقة تعرض على قناة MBC ويقوم بتقديمها الإعلامي مصطفى الآغا, وانطلقت هذه المسابقة في عامها الأول في سنة 2007م وما زالت مستمرة حتى الآن, ورصدت المسابقة في عامها الحالي ميزانية تقدر بحوالي 3مليون ونصف دولار أمريكي, حيث يتم تقسيم هذه الميزانية على عدد من الأشخاص الفائزين, الأمر الذي يحقق أحلامهم.

طريقة الاشتراك في مسابقة حلم

يمكن الدخول في سحب على جائزة الحلم حتى يمكنك الفوز بجائزة المسابقة وتحقيق كافة أحلامك وذلك عن طريق اتباعك للخطوات التالية:-

1. تقوم في بداية الأمر بالبحث عن الرقم الخاص ببلدك التي تعيش بها, من خلال الفقرة التالية.

2. بعد ذلك تقوم بإرسال كلمة “Dream” أو كلمة “حلم” في رسالة نصية وترسلها عبر هذا الرقم المرادف لدولتك.

3. تتلقى إدارة المسابقة الرسالة وتقوم من فورها بإرسال إليك بعض الأسئلة.

4. تقوم بحل هذه الأسئلة بطريقة صحيحة ودقة عالية ثم ترسلها في رسالة نصية عبر الرقم الخاص ببلدك.

5. وأخيرًا تتابع المسابقة عبر قناة MBC مباشرة لمعرفة نتائج المسابقة, كما يمكنك إعادة التقديم بها أكثر من مرة, وذلك بنفس الكيفية.

أرقام الدول للاشتراك في المسابقة

• السعودية 650444 لشركة “Mobily”.

• الإمارات 6070 لشركة “اتصالات”

• الكويت 4141 لشركة “GSM”

• البحرين 94000 لشركة “zain”

• مصر 95450 لشركة “فودافون”.

• عمان 90434 لشركة “GSM”

• العراق 2770 لشركة “zain”

• فلسطين 6750 لشركة “wataniya”.

• لبنان 008821622775627 لشركة “thuraya”.

• سوريا 1555 لشركة “mtn”, 1565 لشركة “syriatel”.

• الأردن 98858 لشركة “Zain”, 98880 لشركة “orange”.

• تونس 85819 لشركة “tunisite telecom”, “orange”.

وختامًا عزيزي القارئ فقد بينا طريقة التواصل مع مسابقة الحلم وكذلك كيفية الاشتراك بها, فيمكنك الاشتراك في المسابقة عن طريق اتباع الخطوات بمقالنا بكل سهولة.