عاجل-على وقع الحرب.. بايدن يأكل البيتزا مع الجنود قرب حدود أوكرانيا (فيديو)

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، جانبا من لقاء بايدن بالجنود الأمريكيين، حيث شاركهم الطعام وتناول البيتزا، وشارك بعضهم الحديث.
ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إلى مدينة "زوسوف" البولندية، حيث تتمركز القوات الأمريكية، قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية لقطات حية لبايدن أثناء هبوطه من الطائرة عقب وصولها؛ حيث كان فى استقباله عدد من المسئولين البولنديين، وغاب عن استقباله نظيره البولندى "أندجى دودا" الذى اضطرت الطائرة التى كانت تقله للهبوط اضطراريًا وعادت إلى العاصمة "وارسو" مرة أخرى.
ومن المقرر أن يلقى بايدن إحاطة عن العملية الإنسانية من أجل تخفيف معاناة المدنيين فى أوكرانيا، والاستجابة إلى التدفق المتنامى للاجئين الفارين نتيجة العملية العسكرية الروسية.
كما سيتوجه الرئيس الأمريكى بعد ذلك إلى وارسو العاصمة البولندية، حيث يلقى خطابًا حول جهود العالم لدعم الشعب الأوكرانى ومحاسبة روسيا.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن فى وقت سابق اليوم، عن مبادرة رائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، تتضمن تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.
وقال بايدن - خلال مؤتمر صحفى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى بروكسل اليوم - إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استخدم موارد الطاقة لإكراه جيرانه والتلاعب بهم، واستخدم عائدات الطاقة من أجل تشغيل آلة الحرب".
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