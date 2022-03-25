عاجل- الدفاع الروسية: العملية الخاصة لحماية دونباس تنفذ وفقا لخططنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، تنفذ وفقًا لما خطط لها مع تفادى الخسائر فى صفوف العسكريين الروس والمدنيين والاعتماد على أسلحة عالية الدقة.





وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضى مقاطعتى "خيرسون" و"زابورجيا" شرقى أوكرانيا، كما فرضت حصارًا على العاصمة كييف ومدن "خاركوف" و"تشرنيغوف" و"سومى" و"ميكولايف". وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم السيطرة على 5 بلدات فى دونباس.

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