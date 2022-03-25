نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الفوز في مسابقة الحلم 2022 وكسب مليون دولار أمريكي لتحقيق حلمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدخل مسابقة الحلم ضمن المسابقات العالمية والتي يمكن لأي من الأشخاص الاشتراك فيها أيا كانت بلد أقامته في اي مكان بالعالم، حيث يتم الإعلان عن ما يكون من كافة تفاصيل المسابقة بواسطة الإعلامي مصطفى ألاغا ومن خلال قناة mpc مصر، كما يتم الإعلان عن الفائز عبر نفس القناة والذي يفوز بالملايين من الدولارات الأمريكية عبر اتصال هاتفي به في الموعد المحدد على الهواء مباشرة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

تعمل مسابقة الحلم في صدد التيسير على من يرغب في الاشتراك بها، حيث يتم هذا الاشتراك عن طريق الهاتف المحمول، اذا يستطيع المشترك عن طريق هذا الهاتف أو الجوال الاشتراك وفقا لقوانين المسابقة عن طريق إرسال رسالة نصية الى اي من الأرقام الخاصة بالمسابقة والتي تختلف باختلاف بلد المشترك، وهذه الرسالة يكون بها كلمة حلم باللغة العربية أو dreem باللغة الانجليزية.

موعد السحب القادم الحلم

بحسب ما قد تم الإعلان عنه فانه يتم السحب على الفائز في البرنامج في كل عام في اليوم الأخير من شهر ديسمبر، اي في ليلة راس السنة الميلادية، ويكون هذا السحب على الهواء مباشرة، حيث يتم الإعلان عن اسم الفائز في المسابقة والذي يمكن إن يكون في اي دولة بالعالم عربية أو أجنبية بشكل عشوائي وعن طريق الإعلامي مصطفى ألاغا من خلال إم بي سي مصر.

أرقام الحلم في معظم الدول

هناك عدد من الأرقام التي تعمل على تمكين الاشتراك في مسابقة الحلم عبر العالم يكون منها

الرقم الدولي الذي يمكن إرسال رسالة عليه من اي دولة بالعالم 008821622775627.

رقم الاتصال من المملكة العربية السعودية 650444.

ورقم جمهورية مصر العربية 95458.

رقم الاتصال من دولة الكويت 4141.

رقم الاتصال من دولة الأمارات العربية 3636.

جوائز المسابقة 2022

وقد أعلنت المسابقة هذا العام 2022 عن العديد من الجوائز التي يمكن إن يحصل عليها الفائز في هذه المسابقة من اي مكان في العالم، ومن هذه الجوائز الحصول على 3 مليون دولار أمريكي، بالإضافة الى التمكين من الفوز بسيارة تبلغ قيمتها 1500دولار وذلك من خلال السحب على عدد 5من هذه السيارات.