نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السحب الجائزة 150 الف دولار من مسابقة حلم/ طريقة الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2022، مسابقة الحلم هي المسابقة التي حولت الحلم إلى حقيقة، نظرًا لما تجود به من جوائز مالية ضخمة وذلك منذ انطلاقها منذ أكثر من 15 عام، ومصداقيتها وشفافيتها هو السبب الرئيسي لاستمرارها طيلة هذه الفترة، ويتم بث هذه المسابقة على قنوات mbc وهي إحدى القنوات التليفزيونية الشهيرة والتي ذاع صيتها على مستوى الوطن العربي، وقد جذبت العديد من المشاهدين لمشاهدتها والتفاعل مع المسابقة التي يقدمها مصطفي الآغا، سنتعرف معكم على كيفية الاشتراك في المسابقة والأرقام المتاحة للاشتراك من مختلف أنحاء الوطن العربي.

كيف اشترك في مسابقة الحلم

تتيح إدارة المسابقة العديد من الطرق للاشتراك، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المتسابقين، لذا فقد سهلوا عليهم الاشتراك من خلال الطرق التالية:

الاشتراك عبر رسائل SMS

فقط كل ما عليك هو إرسال كلمة حلم أو dream أو reve على أرقام المسابقة الخاصة بكل دولة، ثم سيصلك رسائل نصية حاول الإجابة عليها بشكل صحيح؛ لأنه كلما كانت إجاباتك صحيحة كلما زادت فرصتك للفوز.

الاشتراك من خلال تطبيق الحلم

هناك طريقة أخرى للاشتراك وذلك من خلال تحميل تطبيق (الحلم) وذلك عن طريق تحميله من متجر أبل أو اند رويد، ومن ثم اتبع الخطوات التالية:

بعد تحميل التطبيق على جوالك، قم بتسجيل رقم الجوال. سيصلك رسالة على هاتفك تحمل كلمة المرور المرسلة. قم بإدخال الرقم المرسل لك واستكمل عملية التسجيل. ستصلك على الفور رسالة تفيد بنجاح التسجيل.

أرقام مسابقة الحلم 2022

سنتعرف وإياكم من خلال السطور القادمة على أرقام مسابقة الحلم المرادف لكل بلد من مختلف أنحاء الوطن العربي، وهي كما يلي: