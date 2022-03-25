ثبت فورا.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو مجانا على نايل سات في تصفيات كأس العالم 2022

ينشر لكم ثقفني، تردد كافة القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو مجانا على نايل سات، وذلك في المواجهة المهمة التي من المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة 25 مارس 2022، وذلك في إطار التصفيات النهائية في تصفيات كأس العالم 2022، ويحتضن ملعب الشهداء اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ويسعى أسود أطلس إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة فيما يطمح الكونغو بخطف الانتصار والحصول على النقاط الثلاث، ويسعى الكثير من عشاق الفريقين إلى الحصول على القنوات التي تذيع هذا اللقاء، وفي هذا التقرير المفصل تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها مجانا بدون تشفير.

يواجه منتخب المغرب نظيره فريق جمهورية الكونغو، لحساب التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر، وتقام أحداث هذه المباراة على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا، استطاع أسود أطلس الصعود للمرحلة الفاصلة من تصفيات مونديال قطر 2022، حيث احتل المغرب صدارة ترتيب المجموعة التاسعة في المركز الأول على حسب منتخب السودا، منتخب غينيا بيساو ومنتخب غينيا، على الطرف المقابل، تمكن منتخب الكونغو من الصعود لهذا الدور بعد التصدر على حساب كل من منتخب بنين ومنتخب تنزانيا ومنتخب مدغشقر في المجموعة العاشرة، وفي السطور التالية يمكن لكم معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها على نايل سات واسترا.

موعد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد بداية المباراة التي تجمع بين منتخبي المغرب والكونغو في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يلتقى المنتخبان مساء اليوم الجمعة 25 آذار الجاري، على أرضية ملعب الشهداء بكينشاسا، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 5.00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي تمام الساعة 6.00 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وعند تمام الساعة 7.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

تعرض مباراة المغرب ضد الكونغو على قناة الأولى Al Aoula Inter HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي عبد الحق الشراط، كما تستطيعون متابعة اللقاء على قناة الرياضية Arryadia SD/HD وقط كلف بالتعليق على اللقاء المعلق عبد الصمد ولد شهيبة، كما وتذاع أيضا على قناة السعودية الرياضية SSC3 HD ويعلق على اللقاء المعلق الصوتي عبدالله الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو على نايل سات

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 201 7 غربا 11514 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 مفتوح Nilesat 201 7 غربا 12207 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والكونغو على نايل سات