ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية برقم الامتحاني pdf عبر موقع epedu.gov.iq

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية برقم الامتحاني، زيادة كبيرة في عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الكثير من الطلاب بالعراق بعد إعلان موعد ظهور نتائج القبول الموازي، في ظل رغبة الطلاب في معرفة طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي من خلال شبكة الإنترنت بشكل إلكتروني، بعد الانتهاء من رفع الدرجات في شتى المدن العراقية، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالعراض في المحافظة على صحة الطلاب وحمايتهم من الاختلاط والذي من شأنه قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون، فقامت وزارة التعليم العالي بتوفير رابط للاستعلام عن نتيجة القبول الموازي من خلال المنزل من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي وابحث العلمي، وبإمكان الطلاب الان الدخول لموقع الوزارة والاستعلام عن نتيجة القبول الموازي للعام الدراسي 2021/2022، وبعد التصريحات التي تفيد بقرب الانتهاء من رفع نتيجة القبول الموازي بدأت الكثير من الطلاب البحث لمعرفة خطوات الحصول علي النتيجة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم العالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022

تعمل وزارة الحكومة العراقية على تسهيل وتذليل العقبات للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، وللحصول على نتيجة القبول الموازي يمكن الان لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات في العراق 2022 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم .

اختيار قسم نتائج الامتحانات

الدخول لقائمة نتيجة القبول الموازي

كتابة رقم الامتحان للطالب داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد محافظة السكن للطالب.

الضغط على كلمة استعلام لعرض نتيجة القبول الموازي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات بالعراق

كلية طب بغداد 99٪.

كلية الطب في النهرين 98.67٪.

كلية الطب الكندي بـ 98.8٪.

الكلية المستنصرية للطب 98.50٪.

كلية الطب في الموصل 98.33٪.

كلية الطب العراقية 98.33٪.

كلية الطب بالزهراء 97.93٪.

كلية الطب في الأنبار 98.17٪.

كلية الطب بالبصرة 99.5٪.

مصاريف الجامعات العراقية