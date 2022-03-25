عاجل.. الجيش الروسى: تسليم أوكرانيا أسلحة غريبة يطيل آمد النزاع

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، من تسليم أوكرانيا أسلحة غريبة، مؤكدة أن ذلك سيطيل آمد النزاع فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية جراء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والتى أطلقتها موسكو قبل شهر ، حيث قدرت الخسائر الأوكرانية بنحو 30 ألف قتيل وجريح، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم". وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى مصرع 1351 عسكريًا روسيا، وإصابة 3825 جنود آخرين جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

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