الجيش الروسى يلتقط برقية سرية مشفرة للجيش الأوكرانى بشأن دونباس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال الجيش الروسى إنه اعترض برقية سرية ومشفرة للجيش الأوكرانى، كانت تحمل أمرًا سريًا من قائد الحرس الوطنى الأوكرانى، نيكولاى بالان، بتاريخ 22 يناير، مصحوبة بخطة التحضير للهجوم على دونباس.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأوكرانى خطط لإنجاز الاستعدادات لذلك الهجوم بحلول 28 فبراير، لتبدأ المهام القتالية فى مارس، لافتة إلى أن سلطات كييف بدأت بالتحضير المدفعى بشكل واسع النطاق فى فبراير الماضى، وحشدت قوة ضاربة فى شرق أوكرانيا، تحضيرًا للهجوم على دونباس بدعم جوى وصاروخى.

وأضاف الجيش الروسى أن العملية العسكرية الروسية عطلت الهجوم الأوكرانى على إقليمى "دونيتسك ولوجانسك"، لافتا إلى أنه يعمل على تنفيذ مهام العملية العسكرية فى أوكرانيا مع مراعاة تقليل الخسائر فى صفوف الأفراد، وتقليل الأضرار التى تلحق بالمدنيين.

وأكد الجيش الروسى أنه الوزارة تمكن من السيطرة الجوية على أوكرانيا خلال أول يومين من العملية العسكرية، حيث طوقت الوحدات الروسية كييف وخاركوف وتشرنيجوف وسومى ونيكولاييف، بجانب السيطرة على مدينة خيرسون ومقاطعة زابوروجيه.