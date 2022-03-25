الأردن يستضيف اجتماعا عربيا رباعيا

أعلن الديوان الملكي الأردن، يوم الجمعة، استضافة الملك عبد الله الثاني اجتماعا رباعيا ضم الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء العراقي.

وقال الديوان الملكي في بيان: "استضاف الملك عبدالله الثاني، في العقبة اليوم الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في لقاء أخوي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات". وأورد البيان: "تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة".

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