روسيا تعلن عدد القتلى بصفوف جنودها في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، يوم الجمعة، أرقاما تتعلق بجنوده الذين قتلوا في العمليات العسكرية الدائرة بأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وأقرّ الجيش الروسي بمقتل 1351 من جنوده، متهما الدول الغربية باقتراف "خطأ" عند تسليمها أسلحة لكييف.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحفي: "خلال العملية العسكرية الخاصة، قتل 1351 جنديا وأصيب 3825 آخرون"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وبحسب مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخايل ميزينتسيف، فقد استقبلت روسيا 419.736 لاجئا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع والجيش قولهما يوم الجمعة إن روسيا ستركز على "التحرير" الكامل لمنطقة دونباس الأوكرانية ولا تستبعد احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة.

وأفادت وزارة الدفاع بأن روسيا تدرس خيارين لما تصفه بأنه "عملية خاصة" في أوكرانيا، أحدهما يتعلق فقط بالجمهوريتين الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس والآخر في جميع أراضي أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس.

كذلك أكدت وزارة الدفاع أنها ستتعامل فورا مع أي محاولات لإغلاق المجال الجوي لأوكرانيا، وبأن الجيش الروسي لا يستبعد إمكانية اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة، وفقما نقلت "رويترز".

كما شددت الوزارة على استكمالها للأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا.