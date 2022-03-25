الكلالدة : المصادقة على نتائج الانتخابات ورفعها على الموقع

دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة انه تمت المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية ورفعها على الموقع .

واضاف الكلالدة في مؤتكر صحفي , الاربعاء , انه يمكن الطعن بالنتائج أمام القضاء خلال 15 يوما .

واشار ان الهيئة لم تسجل أمس مخالفات كبيرة تعكر صفو العملية الانتخابية .

وأوضح أنه لا يمكن فتح أي صندوق، أو إعادة عده إلا من المحكمة، مشيرا إلى أن هذا أمر متاح.

وتابع "قمنا بتحويل 12 حالة شبهات وتجاوزات إلكترونية، وتم تحويل إلى النائب العام 8 حالات، واليوم قمنا بإحالة حالتين جدد بناء على شكوى جديدة من أحد المواطنين في العاصمة عمّان".

الكلالدة : 10 قضايا إلى النائب العام تتعلق بالانتخابات

أكد رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، عدم وجود قضايا كبيرة تعكر صفو الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات أو تعطلها لأوقات كبيرة.

وأضاف الكلالدة، خلال مؤتمر الصحفي الأربعاء، أن الهيئة تلقت العديد من الملاحظات عبر الصحفيين والمراقبين للانتخابات طيلة يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى نشر المنظمات التي تعنى بمراقبة الانتخابات قامت بنشر تلك الملاحظات وتم التعامل معها على الفور.

ولفت إلى جرى تحويل 12 حالة شبهات لتجاوزات الإلكترونية، مطالبا عدم تسميتها بالجرمية حتى يثبت صحتها مع التأكيد على تحويل إلى 10 قضايا النائب العام.

وشكر وسائل الإعلام على التغطية المنصفة والمهنية في تغطية جميع جوانب العملية الانتخابية، ما أدى إلى تخفيف استفسارات المواطنين كما كان في السابق.

وتبدأ الطعون في المحاكم اعتبارا من اليوم الأول من نشر النتائج النهائية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في الجريدة الرسمية ولمدة 15 يوما مع إمكانية صدور عدد خاص للجريدة الرسمية بشأن النتائج خلال أيام، بحسب الكلالدة.