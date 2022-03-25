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عمر شويل - جدة لعبة gta: vice city ، بعد عام من إطلاق لعبة GTA 3، فقامت شركة روك ستار جيمز بإطلاق لعبة Grand Theft Auto Vice City ولكن برسوميات أفضل قليلاً من سابقاتها كما أن اللعبة بها قصة جديدة لها علاقة بالإصدار السابق، كما أن تلك اللعبة تعتبر أحد أشهر ألعاب GTA V Apk التي إلى الآن متربعة على عرش الشعبية حتى بعد أن مر 17 عام على إطلاق اللعبة. وفي تلك المقالة سوف نطلعك على طريقة تنزيل اللعبة وقوانينها والشروط الخاصة بها فتابعونا.

كيفية تنزيل لعبة gta: vice city على هواتف الاندرويد والايفون بدون برامج

لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي دعُمت من قِبَل كثير من منصات الألعاب. ومشغلات الألعاب مثل PS2. وPS3 وPS4 بالإضافة إلى الــXbox. بالإضافة إلى أنظمة ويندوز العديدة ونظام macOS على الكمبيوترات. بالإضافة إلى أنظمة iOS وأندرويد على الجوالات والتي سنتحدث عنها في تلك المقالة.

كما أن لعبة gta: vice city تعتبر واحدة من أشهر ألعاب الطفولة. وقد تم إصدارها قبل 18 عام تقريبًا وذلك بواسطة RockStar Games. لكنها تعتبر وتظل واحدة من أكثر الألعاب المفضلة للاعبين.

أما عن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فمدينة اللعبة الأساسية هي Vice City. والمدينة مبنية على مدينة ميامي الأميركية عام 1986. واللعبة بها شخصية رئيسية هي شخصية Claude.

لعبة Grand Theft Auto: Vice city

تدور لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي في مدينة على نفس اسم اللعبة كما أنها مستوحاة من مدينة ميامي. اللاعبون يأخذون دور الرائد تومي فيرسيتي الذي يطور إمبراطورية إجرامية في المدينة. كما قام مطورين الألعاب بتوفير لعبة gta: Vice City على كل أنظمة الألعاب الأخرى. وهذا مثل أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم والأندرويد.

ولمعرفة كيفية تنزيل اللعبة على الاندرويد فتابعونا :

في البداية اذهب إلى متجر Google Play على جهاز Android.

يجب كتابة GTA Vice City في شريط البحث.

في شريط البحث. اضغط على النتيجة التي تريدها وهي إصدار فايس سيتي ثم انقر على زر الشراء ( تقريباً 23 ريال).

يجب ملأ تفاصيل الدفع ثم أستكمال المعاملة.

بعد الدفع يمكنك تثبيت اللعبة بنجاح.

تنزيل لعبة GTA V للايفون وهواتف نوفا وهواوي

تنزيل وتثبيت لعبة gta: Vice City بنظام iOS هي تقريبًا نفس عملية التثبيت على أجهزة Android.

بنظام iOS هي تقريبًا نفس عملية التثبيت على أجهزة Android. الفرق انه يجب شراء اللعبة من Apple Store ثم تنزيل الملفات رسميًا بمجرد الدفع.

جدير بالذكر أن اللعبة ثمنها 3.99 دولا أمريكي تقريباً.

أما بالنسبة لهواتف هواوي ونوفا وهونر يمكن البحث عنها في آب جاليري ودفع (25 ريال سعودي).

متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي

تعتبر لعبة GTA V APK من اكثر الالعاب شعبية ومعرفة بين الشباب. كما أن شركة Rockstar Games مشهورة جدا في مجال تطوير العاب الفيديو. وبسببها سطع نجم لعبة جراند ثفت اوتو. والتي تقوم على فكرة كسر القوانين. مثل سرقة السيارات من المدينة والتجول حراً في الشوارع.

وهناك متطلبات يجب أن تتواجد في الهاتف لكي تقوم بتنزيل اللعبة منها :