عاجل- أول رد روسى بشأن استخدام قنابل الفوسفور فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن تكون بلاده قد استخدمت قنابل فوسفورية فى أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكرانى بأن الجيش الروسى استخدم قنابل الفوسفور فى أوكرانيا: "إن روسيا لم تنتهك أبدا الاتفاقيات الدولية، وما زلنا نوصى بالاتصال بوزارة الدفاع للحصول على التفاصيل بهذا الشأن".

وأكد بيسكوف أيضا أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية فى أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.

من جانبه، اتهم الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف، اليوم الجمعة، الجيش الأوكرانى باستخدام ذخيرة تحتوى على الفوسفور الأبيض المحظور استخدامه دوليا بالقرب من المناطق السكنية.

وقال قاديروف فى قناته على "تليجرام": "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية ذخيرة تحتوى على الفوسفور الأبيض بالقرب من إحدى القرى، على الرغم مما تحتويه هذه المادة من السمية العالية والفتاكة، حيث يتسق ذلك مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى، جو بايدن، التى يزعم فيها احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية، وهو ما جعلنا نتوقع مثل هذا الاستفزاز، الذى يحدث بناء على أوامر من الخارج".

وفى السياق ذاته، نفى السفير الروسى لدى إيطاليا سيرجى رازوف، إطلاق سلطات بلاده تهديدات حول إمكانية استخدام السلاح النووى فى الحرب على أوكرانيا.

وقال رازوف - فى تصريحات اليوم للصحافة الإيطالية نقلتها وكالة (إكى) الإيطالية - إن التصريحات الرسمية الروسية لم تكن سوى تبادل الآراء والأفكار حول سيناريوهات محتملة فى حال وجود تهديدات للأمن القومى الروسى، مضيفا: "فى الآونة الأخيرة، كل تصريح روسى يعتبر تهديدا".

وتأتى تصريحات رازوف بعد تحدث الناطق الرسمى باسم الكرملين ديمترى بيسكوف مؤخرا عن احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية إذا كانت تواجه "تهديدا وجوديا".