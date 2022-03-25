لافروف: قيم الغرب المعلنة بلا قيمة والعقوبات أثبتت زيفها

وفى مؤتمر صحفى عقب محادثات مع رئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، قال لافروف: "حين نرى هذه العقوبات التى تجاوزت الحدود، من الواضح بالطبع أن كل هذه القيم التى بشرنا بها باستمرار زملاؤنا الغربيون، أعنى حرية التعبير، واقتصاد السوق، وحرمة الملكية الخاصة، وقرينة البراءة، كل هذه القيم لا قيمة لها".
وكانت العديد من الدول الغربية فرضت عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب الحرب فى أوكرانيا.
وفى وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، تلك العقوبات الغربية بأنها خطيرة للغاية، لافتًا إلى أن روسيا كانت تستعد لها استباقيًا، مضيفًا أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الوزارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التى تلبى مصالح الاتحاد الروسى.
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