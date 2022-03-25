الاحتلال الإسرائيلى يُغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون

جدة - نرمين السيد - وأغلقت الشرطة الاسرائيلية عشرات الشوارع المقدسية من شمال المدينة (التلة الفرنسية والشيخ جراح)، وصولاً إلى جنوبها (شارع القدس- الخليل) بما فيها منطقة حى المصرارة، وباب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا، وانتشرت بشكلٍ مُكثّف فى الطرقات، وأوقفت عددًا من الشُبّان وفتشتهم، ودققت فى هوياتهم، وسط إغلاق للشوارع المحيطة بحجةِ تأمين "ماراثون القدس 2022".
وتزامن الماراثون مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيين إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذى أعاق دخولهم ووصولهم للبلدة القديمة والمدينة نتيجة إغلاق عشرات الشوارع.
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