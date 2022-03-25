إدانة أوروبية كندية أمريكية لقرار طالبان بغلق مدارس الفتيات الأفغانيات

جدة - نرمين السيد - أدان بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامى للاتحاد الأوروبى، قرار طالبان عدم إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات الأفغانيات.





وذكر بيان نشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة: إننا "متحدون فى إدانتنا لقرار طالبان فى 23 مارس بحرمان العديد من الفتيات الأفغانيات من فرصة العودة أخيرا إلى المدرسة، إن تصرف طالبان يتناقض مع تأكيداتها العلنية للشعب الأفغانى وللمجتمع الدولى".

ودعا البيان، طالبان بشكل عاجل إلى التراجع عن هذا القرار، الذى ستكون له عواقب تتجاوز بكثير إلحاق الضرر بالفتيات الأفغانيات، لأنه سيضر بشدة بآفاق التماسك الاجتماعى والنمو الاقتصادى لأفغانستان، وطموحها فى أن تصبح عضوا محترما فى مجتمع الدول.. مشيرا إلى أن القرار سيكون له تأثير حتمى على احتمالات حصول طالبان على الدعم السياسى والشرعية سواء فى الداخل أو فى الخارج.

وأكد البيان أن لكل مواطن أفغانى، ولدا أو بنتا، رجلا كان أو مرأة، حق متساو فى التعليم على جميع المستويات، فى جميع أنحاء البلد.