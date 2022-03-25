إسرائيل تعلن قمة دبلوماسية بمشاركة ثلاث دول عربية

أعلنت إسرائيل، يوم الجمعة، أنها ستستضيف لقاء "تاريخيًا" يومي الأحد والاثنين يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة ودولة الإمارات والمغرب والبحرين، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان إن وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين سيصلون إلى إسرائيل من أجل عقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية".
وفي سبتمبر 2020، تم توقيع الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، في خطوة أتاحت فرصة حقيقية لدول الشرق الأوسط حتى تنعم بالسلام والاستقرار، بعد عقود طويلة من الصراعات والتوترات التي أثرت على مستقبل شعوبها.
وفي أعقاب توقيع المعاهدة، انضم كل من السودان والمغرب إلى ركب السلام مع إسرائيل.
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