أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، اختتام أول زيارة إسرائيلية عسكرية رسمية إلى المغرب، فيما يعمل البلدان على زيادة التعاون الثنائي في أكثر من مجال منذ استئناف العلاقات فيما بينهما، في ديسمبر 2020.

وقال أدرعي على صفحته في فيسبوك، إن رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في إسرائيل الميجر جنرال تال كالمان، اختتم الزيارة التي أجراها للعاصمة الرباط.

والتقى المسؤول العسكري الإسرائيلي مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، وقادة الأركان العامة بمن فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات.

وأضاف أنه خلال الاجتماعات، استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية والتحديات التي تواجهها "مؤكدين على "الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتيْن والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري".

وبحسب المصدر، فقد استعرض كالمان هيكلية الجيش الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها خبرة عسكرية كبيرة، حيث بحث فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل العملياتي والاستخباراتي.

في غضون ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون عسكري، واتفق الطرفان على عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة، كما جرى بحث فرص المشاركة في تدريبات عسكرية دولية مشتركة.