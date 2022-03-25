كيفية الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة بدون الدخول إلى ابشر وطريقة تجديدها برقم الهوية 1443

كيفية الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة بدون الدخول إلى ابشر برقم الهوية وللاستعلام أيضا عن مدة صلاحية الإقامة من احدي الخدمات التي توفرها السلطات الحكومية في المملكة متاح الآن الدخول أونلاين من خلال الموقع المختص وهي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون ابشر حيث تعد من خدمات الضرورية التي يجتاحها كل الأفراد المقيمين في الدولة حيث تكون مدة الإقامة محددة لفترة وتنتهي وبعد أن أصبحت هذه الخدمة الإلكترونية متاحة أصبح من السهل الدخول على موقع وزارة العمل للاستعلام عن مدة الإقامة وتاريخ انتهائها يتوجب على المقيمين بأراضي المملكة الاستعلام بشكل دورة عن موعد تجديد الإقامة تحسبا من انتهاء هذه المدة و يعرض نفسه لفرض الغرامات الكثيرة عليه ولكي يتم الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة يقوم الفرد المقيم بالبحث عنها في محركات البحث وهذا ما سوف ندرجه لكم بالأسفل خطوات الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة بدون الدخول إلى ابشر برقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة بدون الدخول لأبشر

يعد أمر الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة من أهم الأمور التي تشغل المقيمين في المملكة بشكل دائم لذلك يبحث عن هذا الأمر في محركات البحث من خلال بوابة الخدمات إليكم أهم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين في المملكة:

الدخول عبر شبكة الأنترنت على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يقوم باختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

في حالة إذا كان الشخص المقيم يقوم بالتسجيل للمرة الأولي فيجب عليه أن يختار خاصية مستخدم “جديد”.

لكي يتم التسجيل بشكل صحيح يجب إدخال كل البيانات الأساسية التي يطلبها الموقع الرسمي ومن أهم هذه البيانات رقم الهوية الوطنية ورقم إقامة.

بعد إدخال رقم الإقامة قم بالضغط على كلمة استعلام.

هنا يعرض أمامك صلاحية فترة الإقامة وموعد انتهائها وأيضا موعد التجديد.

الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة عبر ابشر

من الأفضل للمستخدم المقيم أن يقوم بالتسجيل للدخول دائما على هذا الموقع كل فترة برقم الإقامة فقط لكي يقوم بمتابعة مدة صلاحية الاستعلام عن الإقامة.

دخول المستخدم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة ابشر. هنا لا يمكن للمستخدم أن تتم عملية الاستعلام على موقع الوزارة ألا بعد إدخال مجموعة من البيانات الأساسية منها اسم الشخص المقيم و رقم الهوية. ولكن من خلال منصة ابشر تتم عملية الاستعلام باستخدام رقم الإقامة فقط. وبعد قم بإدخال رقم الإقامة ثم الضغط على كلمة استعلام. سوف يظهر أمامك كل البيانات التي تجتاحها الخاصة بفترة الإقامة.