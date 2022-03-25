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اهم الشروط والخطوات لتمديد تأشيرة الخروج والعودة والرسوم المطلوبة للتجديد حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن الرسوم الخاصة بتأشيرة الخروج والعودة مفرده 200 ريال سعودي ولتمديد تأشيرة الزيارة مبلغ 100 ريال سعودي وتأشيرة الخروج والعودة تسمح بزيارة المملكة مرة واحدة فقط لفترة من الوقت كما تسمح بالخروج من الأراضي السعودية لمرة واحدة أيضا بشكل نهائي. اهم الشروط المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة لابد من أن تكون الإقامة سارية للشخص الراغب في تمديد التأشيرة.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بالموقع الخاص بالتأشيرات الإلكترونية.

طلب التمديد للزوجات يتم إرسال الطلب إلى السفارة إن كانت الإقامة سارية.

الأشخاص المقيمة للعمل يجب أن تكون قد تجاوزت المدة الخاصة ببقاء الشخص الراغب في التمديد خارج الأراضي السعودية السبعة أشهر أما كل من الأولاد أو الزوجة يجب أن تكون المدة تجاوزت الثلاثة عشر شهر ويتم تقديم الطلب بشكل مباشر إلى السفارة في حال عدم تجاوز المدة.

يتم تصديق هذا النموذج من قبل الغرفة التجارية أو جهة العمل.

يجب تسجيل وحفظ الرقم والتاريخ الخاصين بموافقة وزارة الداخلية على طلب تمديد التأشيرة.

لابد من كتابه جميع البيانات بواسطة اللغة العربية وإن كان الشخص أجنبي يتم كتابه أسمه بلغته. خطوات دفع رسوم تجديد تأشيرة الخروج والعودة نبدأ بالذهاب إلى أجهزة صراف الراجحي ثم نقوم بإدخال البطاقة المصرفية.

نقوم بادخال الرقم السري الخاص ثم اختيار الخدمات الحكومية ثم نقوم بالضغط على زر المدفوعات.

يتم بعد ذالك اختيار جوازات الوافدين ثم اختيار تمديد مدة تأشيرة الخروج والعودة.

ثم نقوم بكتابة رقم الإقامة للمقيم أو للزائر وتحديد المدة المطلوبة.

نقوم بمعرفه قيمه الرسوم والدفع. كيفيه تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل الانتهاء عبر خدمه مقيم نبدأ بالدخول علي بوابه مقيم الإلكترونية ثم ادخال اسم المستخدم وكلمه المرور.

ثم نقوم الضغط على إدارة المقيمين ثم نقوم بالضغط على كلمة التأشيرات.

نقوم بالضغط على خدمة تمديد التأشيرة ثم نقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالتمديد مع التأكد من جميع البيانات.

يتم دفع الرسوم المطلوبة ثم يتم الضغط على تأكيد تمديد التأشيرة. عمر شويل - جدة اهم الشروط والخطوات لتمديد تأشيرة الخروج والعودة والرسوم المطلوبة

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