تجديد رخصة السيارة وحجز موعد بالمرور بمنصة أبشر

تجديد رخصة السيارة بمنصة أبشر، حيث تتعدد منصة أبشر واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية التي توفرها وزارة الداخلية في المملكة من أجل خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن بين هذه الخدمات خدمة تجديد رخصة السيارة والمركبات الخاصة بالمواطنين في المملكة بدون الذهاب إلى مقرات عمل المرور، وتوفر هذه الخدمات العديد من الوقت والمجهود لجميع المواطنين، وتعتبر خدمة تجديد الرخص من الخدمات التي تلقي قبولاً كبيراً من المواطنين نظراً لسرعة تنفيذ الخدمة من خلال إجراءات إلكترونية فقط، وسوف نوضح لكم خطوات تجديد رخصة السيارة بمنصة أبشر.

تجديد رخصة السيارة بمنصة أبشر

يتوفر لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تجديد رخصة السيارة من خلال منصة أبشر بخطوات إلكترونية تتم على النحو التالي:

يجب أن يتم الدخول على منصة أبشر: تسجيل دخول.

تسجيل الدخول لحساب المستخدم من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمه المرور في المكان المحدد له.

إدخال رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة الظاهرة.

اختيار قسم خدمات المرور من القائمة الرئيسة لخدمات الموقع الإلكترونية.

اختيار خدمة تجديد رخصة السيارة.

تسجيل كافة البيانات التي تخص السيارة والتي تطلبها المنصة.

دفع قيمة الرسوم التي توضحها المنصة من أجل تجديد الرخصة.

تسجيل العنوان الوطني الخاص بالمستخدم في المكان المخصص له.

الضغط على تأكيد أداء الخدمة.

حجز موعد بالمرور السعودي

يستطيع أي مواطن أو وافد حجز موعد للذهاب إلى إدارة المرور بأي مدينة من مدن المملكة، على أن يتم حجز الموعد بالمرور في خدمات منصة أبشر بهذه الخطوات: