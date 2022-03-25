سكني أرض وقرض التسجيل وشروط القبول الجديدة

سكني أرض وقرض حيث قدمت منصة سكني خدمة تعد من أهم الخدمات من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث تمكن هذه الخدمة أن تعطي للمواطن أرض مجانية في أكثر من محافظة بالسعودية ومنها على سبيل المثال مدينة جدة، ووفرت الكثير من الخدمات الإلكترونية أيضًا من بينها الاستعلام عن مبلغ الدعم السكني أو معرفة كافة التفاصيل عن منتجات وزارة الإسكان وعلى رأسها شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق السعودية.

سكني أرض وقرض

يمكنك عزيزي المواطن أن تتبع إحدى الطرق التي نقدمها حاليًا لإمكانية تسجيلك في خدمة الأرض المجانية التي تتبع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية:

عليك في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان السعودية ” momrah.gov.sa “.

قم باختيار أيقونة منصة سكنية الإلكترونية من القائمة الموجودة أمامك.

ثم قم حسابك برقم الهوية الخاص بك مع تاريخ ميلادك أيضًا.

لابد أن تملأ كل البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع منك.

قدم بالضغط على أيقونة “إرسال” الموجودة في القائمة.

عليك أن تقرأ الأحكام والشروط بعناية قبل أن تضغط على موافق.

النقر على تبويب “إنهاء إجراءات التسجيل” من القائمة.

اذهب إلى منصة السوق الإلكترونية.

منتجات وزارة الإسكان السعودية

أيضًا من طريقة التقديم للتعامل مع خدمة سكني أرض وقرض عليك أن تختار بعض المنتجات السكنية المفضلة إليك من القائمة ومنها حلول التمويل الذاتي أو التقديم على الأراضي المجانية من الخيارات، وبعد الوقوف على المنتج المطلوب وهو الأراضي المجانية والنقر على احجز الآن، ستقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

اختيار الراتب الشهري ونوعية الوظيفة.

لا بد أن تختار طريقة التي يجب أن يتم التواصل معك عن طريقها.

قم بالضغط على “حفظ”.

تحديد نوع المشروع والموقع الخاص به، ثم اضغط على “التالي”.

عليك أن تحدد “المشاريع”.

تحديد المدينة ثم بعد ذلك تختار المشروع الذي يتوافق معها.

اختيار الحجم الخاص بقطعة الأرض. ثم بعد ذلك تتأكد من كل البيانات التي تتعلق بهذه الأرض.

قم بالنقر على “حفظ” من القائمة.

اضغط على “توقيع العقد”.

قراءة العقد كاملًا قبل أن تقم بقبوله.

عليك أن تنقر على “تسجيل عبر رسالة قصيرة SMS” من القائمة.

النقر على “توقيع” لكي تُكمل الحجز الرسمي.

شروط التقديم على الأراضي المجانية سكني

بعد أن ذكرنا فيما سبق طريقة التقديم لمنصة سكني أرض وقرض نقدم كل ما يخص المعايير والشروط التي وضعتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للموافقة على طلبات الأرض المجانية: