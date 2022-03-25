الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية برقم الهوية 2022

نتائج قياس القدرة المعرفية، حيث يستعلم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن نتائج قياس برقم الهوية وبرمز التحقق، حيث شهدت الأيام السابقة بحث كبير عن رابط تسجيل دخول قياس 1443 مع العمل على استكمال الاختبار الخاص بالقدرات العامة من جانب الطلاب في المملكة العربية السعودية، وقد وضحت الوزارة بأنه قد تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي سيتم اتباعها خلال عملية سير الامتحانات، كما سيتم اعتماد النتائج الخاص بقياس بالمملكة العربية السعودية بعد أداء الاختبارات والعمل على تقييم القدرات المعرفية لجميع الطلاب قبل أن يتم الالتحاق بالتعليم العالي من أجل الوقوف على مستواهم وقدراتهم، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية.

شروط اختبارات قياس القدرة المعرفية

حتي يتم التسجيل في برنامج قياس يجب أن تتوافر بعض الشروط والتي من بينها ما يلي:

يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة والتي تكون معتمدة رسمياً من الجهات المعنية.

يتطلب الأمر إرفاق نسخة من مستند الحساب البنكي، زيادةً على ذلك صورة شخصية، بالإضافة إلى صورة شهادة المؤهل على أن تكون مصدقة ومعتمدة رسمياً من جانب وزارة التعليم.

من شروط التقديم أن يتم تسجيل رقم السجل المدني وكذلك تسجيل تاريخ الميلاد.

عند التسجيل يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المحدد لها.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس

توفر منصة قياس الإلكترونية خدمة الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية ومن خلال رمز التحقق، ويتم الاستعلام باتباع الخطوات التالية لجميع الطلاب المسجلين بالمنصة وباختبارات القياس: