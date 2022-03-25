"قيادة ذكية".. أردوغان يشيد بمقترح الرئيس الأوكراني للتسوية

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، بتصريحات نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن الحاجة إلى إجراء استفتاء للتوصل إلى حلول وسط مع روسيا، واصفا إياه بـ "القيادة الذكية".

وقال أردوغان، في تصريح للصحفيين، أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن تركيا لا تستطيع فرض عقوبات على روسيا بسبب احتياجاتها من الطاقة والتعاون المشترك.

وكان الرئيس الأوكراني، قد قال يوم الاثنين إن أي تنازلات يتم الاتفاق عليها مع روسيا لإنهاء الحرب ستحتاج إلى التصويت عليها في استفتاء.

وصرح أردوغان بأنه سيجري اتصالات منفصلة مع نظيريه الأوكراني والروسي في الأيام المقبلة لتقييم القمة.

وتشترك تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، ولها علاقات جيدة مع كلا البلدين، وعرضت التوسط في الصراع.

وبينما تدعم أنقرة أوكرانيا وتنتقد روسيا، عارضت فرض عقوبات على موسكو.

وقال أردوغان "نشتري ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي الذي نستهلكه من روسيا. كما نبني محطة أكويو للطاقة النووية مع روسيا. لا يمكننا تنحية ذلك جانبا".

وأضاف "لذلك لا يوجد شيء يمكن القيام به بهذا الصدد. يجب أن نحافظ على تعاملنا بحساسية تجاه هذه القضية. أولا، لا يمكنني ترك شعبي في برد الشتاء. ثانيا، لا يمكنني إيقاف صناعتنا. يجب أن ندافع عن هذا".

وقال أيضا إن المفاوضين الأوكرانيين والروس تمكنوا من الاتفاق على أربع من أصل ست قضايا رئيسية تجري مناقشتها خلال محادثات السلام، لكن الخلافات الإقليمية بشأن منطقة دونباس الشرقية وشبه جزيرة القرم ما تزال قائمة.