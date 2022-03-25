نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تسجيل دعم الكهرباء الاردن 2022 kahraba gov jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة تسجيل دعم الكهرباء الاردن 2022، أطلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة لمن يرغبون في التقديم عبر رابط تسجيل دعم الكهرباء. وبالفعل لم يعد يفصلنا سوى ايام معدودة عن تطبيق التعرفة الجديدة، لذلك كثر البحث في الايام الأخيرة عن رابط منصة دعم الكهرباء الذي وضعته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسيكون ذلك في شهر نيسان المقبل، وقد جاءت خطوة إطلاق موقع دعم الكهرباء كمحاولة من الحكومة الأردنية للتخفيف من تاليف فاتورات الكهرباء بالنسبة لمشتركي القطاع المنزلي، كما ستشمل أيضا كل من القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي، وسيتم إدراج فئات جديدة للاستفادة من التعرفة الجديدة، ويكون ذلك من خلال تسجيل دعم الكهرباء، ويشمل هذا طلاب الجامعة والعمال العزاب الذين لا يقيمون مع أرباب الأسر، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع رابط منصة دعم الكهرباء والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل.

منصة تسجيل دعم الكهرباء الاردن 2022

ما زالت أبواب منصة تسجيل دعم الكهرباء الاردن 2022 مفتوحة لكل الراغبين في التقديم عبر رابط تسجيل دعم الكهرباء. ومن المقرر أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الكهرباء مع بداية شهر نيسان. ولقد تمّ إلغاء التعرفة الخاصة بالحمل الأقصى لمختلف القطاعات، وكان وزير الطاقة الأردني قد أعلن بأنّ كل فاتورة قيمتها 50 دينار أو أقل لن تتأثر بإعادة التنظيم للتعرفة.

رابط تسجيل دعم الكهرباء

بالإضافة إلى ما سبق، من أجل التقديم عبر رابط منصة دعم الكهرباء يجب أن يحضر المتقدم مجموعة من المستندات، بالنسبة لمواطني الأردن يجب أن يحضروا الدفتر العائلي، وكذلك فاتورة الكهرباء الخاصة بالعداد، والرقم الوطني للمواطنين الأردنيين. بالنسبة لأبناء قطاع غزة الفلسطنيين المقيمين بالأردن يجب أن يحضروا جوازات السفر والرقم الشخصي، بالإضافة إلى رقم الهاتف الشخصي، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

بداية، يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى رابط تقديم دعم الكهرباء، ثم ينقر على “ابدأ التسجيل”. يتعين عليه اختيار الفئة التي ينتمي إليها من خلال المقترحات الواردة: (الاردنيين، أبناء قطاع غزة، حاملو الجوازات المؤمنة). بعدها يتوجب على المواطن كتابة بياناته الشخصية والتحقق منها، ثم إضافة رقم الهاتف ليصله رمز التحقق من خلاله. في الخطوة الموالية، يضيف رمز التحقق ورقم العداد ورقم الاشتراك، ثم يعين شركة الكهرباء الخاصة بالعداد ويعبئ البيانات المطلوبة. ينقر على زر الاستعلام للتحقق ثم يقوم بالإقرار والتعهد على صحة البيانات، وأخيرا يقوم بالحفظ.

الفئات المعنية بالدعم

تجدر الإشارة إلى أنّ دعم الكهرباء الاردن يشمل كل المواطنين الأردنيين، وكذلك حملة الجنسية الأردنية ومن لهم دفتر عائلي. بالإضافة إلى الأشخاص المتزوجين بأكثر من امرأة، والفلسطنيين من أبناء غزة المقيمين بالأردن على أن يكون لهم جوازات سفر مؤقتة. كذلك سيستفيد منتفعو صندوق المعونة الوطنية، والمستفيدين من المكرمة الملكية السامية، إلى جانب المشتركين في عدادات الخدمات، والمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي.

علاوة على ذلك، فإنّ دعم الكهرباء 2022 لم يتم الاشتراط فيه بأن يكون العداد مسجلا باسم المستفيد من أجل الاستفادة. ويمكن للشخص المستفيد أن يقوم بنقل الملكية إن أراد ذلك. وفي هذا الصدد تم إخطار شركات توزيع الكهرباء بالأردن من أجل القيام بتسهيل عملية نقل عدادات الكهرباء للأشخاص الذين يريدون ذلك. وسيكون هذا بشكل مجاني دون مقابل، وسيستمر إلى غاية شهر يونيو من السنة الحالية.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع منصة تسجيل دعم الكهرباء الاردن 2022. وهي من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الراغبين في تسجيل دعم الكهرباء 2022، وما زالت أبواب التقديم من خلال رابط منصة دعم الكهرباء مفتوحة للجميع من أجل تقديم طلباتهم عبر رابط kahraba gov jo، من أجل الاستفادة من تخفيض التعرفة الذي سيكون في شهر أبريل المقبل.