جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، فى محادثة هاتفية، استمرار تقديم المساعدة الدفاعية، بما فى ذلك المساعدة الأمنية التى تقدر بمليار دولار التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الأوكرانى المساعدات الدفاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.