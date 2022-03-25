الجيش العراقى يضبط 9 إرهابيين

جدة - نرمين السيد - وقال قائد الفرقة العاشرة بالجيش اللواء الركن شيرزاد عزيز فى تصريح لقناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الجمعة، إن "القوات الاستخبارية تمكنت خلال 10 أيام الماضية من إلقاء القبض على 9 إرهابيين، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة خلال عمليات استباقية".
وأشار إلى أنه استمرارا للعمليات الاستباقية لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها تم رفع 16 ألف عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى غرب العراق، مؤكدا مواصلة القوات المشتركة فى تنفيذ عملياتها بتدمير مواقع الدعم اللوجستى لبقايا تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد.
ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات الإرهابية على النقاط الأمنية.
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