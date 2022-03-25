عاجل- البنك المركزى الروسى يكشف عن أماكن احتياطيات الذهب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكد البنك المركزى الروسى، صباح اليوم، أن جميع احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا، لافتًا إلى أنه لا يقوم بتصدير الذهب من البلاد، وأن كل كميات الذهب موجودة حاليًا فى خزائن تابعة للجهات الرقابية على الأراضى الروسية.
وفى بيان لها، أعلنت الجهات الرقابية أن "كل احتياطى روسيا من الذهب ومن العملات الأجنبية موجود فى خزائن البنك المركزى الروسى على الأراضى الروسية".
ويأتى الإعلان الروسى بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عن أن العقوبات الأمريكية الحالية ضد روسيا تسرى على أى تعاملات بالذهب تتعلق بالبنك المركزى الروسى.
وبحسب البنك المركزى الروسى، فقد ارتفعت الاحتياطيات الروسية من الذهب فى العام الماضى، بنسبة 0.14%، وبلغت مستوى 74 مليون أوقية فى يناير الماضى، بما يعادل 2301.657 طن من الذهب.
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