نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة دعم الكهرباء 2022 kahraba gov jo رابط تسجيل دعم الكهرباء الاردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة دعم الكهرباء 2022 kahraba gov jo، هي محل بحث في المملكة الأردنية من طرف الراغبين في تسجيل دعم الكهرباء 2022. ويسارع العديد من المواطنين الأردنيين الراغبين في التقديم عبر رابط دعم الكهرباء إلى البحث عن الطريقة التي تمكنهم من التسجيل في دعم الكهرباء 2022. وقد أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الاردن بإطلاق منصة تسجيل دعم الكهرباء. ومن المقرر أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة في شهر نيسان المقبل. والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام معدودة، وتسعى الحكومة الأردنية من خلال إطلاق رابط تسجيل دعم الكهرباء إلى منح الدعم لمستحقيه من مشتركي القطاع المنزلي. وإلى غاية تاريخ 19 مارس من الشهر الحالي تمّ تسجيل حوالي 767 ألف عداد من خلال موقع تسجيل دعم الكهرباء. وسنتحدث في مقالنا هذا عن دعم الكهرباء الاردن وما يتعلق به من تفاصيل، تابعوا معنا.

منصة دعم الكهرباء 2022 kahraba gov jo

يستعلم العديد من مواطني الأردن عن منصة دعم الكهرباء 2022 kahraba gov jo التي وضعتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالأردن. هذه الأخيرة أعلنت عن إدخال فئات جديدة للاستفادة من خلال التسجيل عبر رابط دعم الكهرباء. وسيستمر استقبال الطلبات من خلال موقع تسجيل دعم الكهرباء حتى بعد البدء في تطبيق التعرفة الجديدة التي ستشمل القطاع الصناعي والتجاري أيضا.

موقع تسجيل دعم الكهرباء

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل القيام بالتسجيل عبر رابط تسجيل دعم الكهرباء، يجب أن يوفر المتقدمون مستندات هامة. وهي فاتورة الكهرباء الخاصة بالعداد المنزلي، والدفتر العائلي الخاص بالعائلات الأردنية، وكذلك الرقم الوطني الخاص بالمواطنين. بالنسبة لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من الضروري أن يوفروا الرقم الشخصي وجوازات السفر المؤقتة، بالإضافة إلى رقم الجوال.

طريقة تسجيل دعم الكهرباء الاردن

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأن التقديم يكون عبر رابط kahraba gov jo. هذا وقد تمّ إلغاء التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الكهرباء الخاصة بتعرفة الحمل الأقصى، لكل القطاعات الاقتصادية. كما سيتم تخفيض أسعار الكهرباء بالنسبة لكل من القطاع التجاري والصناعي والزراعي، ويتم التقديم من خلال رابط تسجيل الاردن واتباع الخطوات الآتية:

أولا: الدخول إلى رابط دعم الكهرباء من خلال الإنترنت، ثم انقر على زر التسجيل.

ثانيا: قم باختيار الفئة التي تنتمي إليها: الأردنيين، أبناء قطاع غزة، حاملة الجوازات المؤقتة.

ثالثا: قم بإدراج البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها، ثم التحقق من المعلومات المدرجة، وبعدها أدرج رمز التحقق.

رابعا: قم بكتابة رقم العداد ورقم المرجع الموجود بالفاتورة، ثم اختر شركة الكهرباء التابع لها.

خامسا: واصل تعبئة البيانات الضرورية ثم انقر على زر استعلام للتحقق من صحة البيانات، ثم تعهد بصحة البيانات وانقر على زر الحفظ.

الفئات المشمولة بدعم الكهرباء

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد ذكرت الفئات المستفيدة من الدعم، وهم كل مواطني الأردن. وحاملو الجنسية الأردنية والدفتر العائلي، كذلك يمكن للأردنية المتزوجة من رجل أجنبي الاستفادة من التعرفة الجديدة. إلى جانب ذلك سيستفيد أبناء قطاع غزة المقيمين بالأردن من التعرفة. على أن يكونوا حاملين لصفة ربّ أسرة ولديهم جوزات سفر مؤقتة، وأيضا المشتركون في عدادات الخدمات.

بهذا نختم المقالالذي تحدثنا فيه عن منصة دعم الكهرباء 2022 kahraba gov jo. وقد فتحت أبوابها منذ أشهر من أجل استقبال الطلبات عبر رابط تسجيل دعم الكهرباء. وسيتم تطبيق التعرفة الجديدة في شهر نيسان الذي سيصادف شهر رمضان المبارك، وانتقلنا عبر الأسطر لنوضح لكم طريقة تسجيل دعم الكهرباء 2022، ويمكنكم القيام بذلك بكل سهولة من خلال موقع تسجيل دعم الكهرباء.