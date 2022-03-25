طريقة طلب تمويل سدد ديونك الميسر من سلفة، فإن منصة سلفة أعلنت أنها أول منصة معتمدة من البنك المركزي السعودي، كما أنها تتمتع بتقنيات عالية الجودة في التعاملات البنكية، حيث أن الآن يمكن الإيداع التمويل فوري في حسابك خلال دقائق، كما أن أصبح سداد التمويل ميسر وسهل جدا فيكون علي نظام دفع أقساط شهرية إلكترونيا، فإن المنصة توفر أيضا تطبيق إلكتروني ينهي أي إجراءات من خلال استخدام هاتفك الجوال، بالإضافة إلي ذلك توفر وسائل أمان وحماية علي أعلي مستوي يصعب اختراقه، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني سوف يوفي جميع العملاء عن مزايا وشروط الحصول علي التمويل الميسر من منصة سلفة الإلكترونية

طريقة طلب تمويل سدد ديونك من سلفة

إن منصة سلفة أكدت علي أن يمكن الحصول علي هذا التمويل أكثر من مرة في حالة التأكد من عدم تعثره في السداد من قبل، فيجب أن يتحقق كل مواطن من توافر شروط الحصول علي التمويل لسداد الديون، فإن خطوات طلب التمويل تكون كالتالي:

الدخول علي رابط التمويل الرسمية من منصة سلفة الإلكترونية. الضغط علي أيقونة تسجيل دخول بالمنصة. كتابة بيانات التسجيل المطلوبة سواء بحسابك المسجل أو من خلال إنشاء حساب جديد. يحدد المواطن مبلغ التمويل الذي يريد الحصول عليه من المنصة. يختار كل مواطن فترة السداد المتاحة له. إدخال كافة البيانات الشخصية والمالية وبيانات التواصل المطلوبة للحصول علي التمويل. رفع أي مستند أو أوراق مطلوبة لدعم التمويل وأيضا للتحقق من ميع البيانات. فور اكتمال كافة البيانات والأوراق المرفقة وعمل مراجعة لها. القيام بإيداع قيمة التمويل في حسابك البنكي.

طريقة مستخدمة في سداد التمويل

إن المنصة الإلكترونية سلفة توفر طريقة سداد التمويل من خلال استخدام طريقة دفع الدفعات الشهرية الثابتة، حيث أن سلفة تتسم بالمرونة في التعامل مع المواطنين لذلك تقدم وسائل لتنبيه المواطنين للدفع، حيث أن الوسائل المتاحة للتنبيه علي المواطنين تكون كالتالي: