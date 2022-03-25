مزايا وثيقة العمل الحر وكيفية التسجيل في المنصة الإلكترونية

مزايا وثيقة العمل الحر، يهتم عدد كبير من المواطنين السعوديين والسعوديات للحصول على وثيقة العمل الحر حتى يتسنى لهم امتلاك عمل حر خاص بهم، وكل ذلك تابع لقرض نفاذ وهو القرض المميز والذي يعطيك أفضل مبلغ يصل إلى 120 ألف ريال للتمويل النقدي، و150 ألف ريال للتمويل العيني للمركبات، ومن عاطل عن العمل ويريد امتلاك وظيفة أحلامه من المواطنين فيمكنه التقدم لطلب التمويل، فهو موجه للأسر الريفية والأسر المنتجة، والحرف اليدوية وتوصيل الأطعمة، والنقل الموجة، ومن يريد أن يحصل على وظيفة بالمهنة التي يمتهنها فيقوم بالتوجه للحصول على وثيقة العمل الحر.

ماهي وثيقة العمل الحر

هي وثيقة تصدر مجانا وتكون صلاحيتها سنة من تاريخ صدورها، قرض سيارة للعاطلين عن العمل، ويتم إصدارها للمواطنين الراغبين بالعمل الحر، لأنها تتيح لهم فرصة للعمل الحر والتخصص في النشاطات التي يمتهنونها ويفضلون العمل بها، كتشجيع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوثيقة معتمدة للعمل الحر، قرض نقدي للعاطلين عن العمل، ويتم استخراجها من المنصة الإلكترونية للعمل الحر، كتوعية للمجتمع أنه يوجد فرص عمل للجادين، ورفع نسبة الأمان وتقليل عدد من لا يعمل بإيجاد فرصة عمل مناسبة له.

مزايا وثيقة العمل الحر

تساعدك في فتح حساب بنكي باسمك.

كما أنها تقدم لك حلول دفع رقمية.

وتساهم في تسجيلك بالتأمينات الاجتماعية وهذا اختياري لك.

من خلالها سوف يتم توفير دخل شهري لك.

امتلاك وظيفة عمل حر خاصة بك.

وتحقق لك الأمان والاستقرار وبناء م ستقبل جيد.

كيفية التسجيل في منصة العمل الحر

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة العمل الحر، ويتم التحقق المهنة التي تمتهنها وتريد العمل بها، ثم تقم بإصدار الوثيقة والتي تجعلك تقم ب التسجيل في منصة العمل الحر بإنشاء حساب، وسوف يتم توثيقه من خلال أبشر مع إرسال كافة المستندات التي تثبت ذلك من الهوية الوطنية والعنوان الوطني وإثباته، ورقم حساب الآيبان، وسوف يتم إصدار الوثيقة في نفس الوقت وصلاحيتها سنة فقط ويمكنك تجديدها بالمجان أيضاً وبكل سهولة ويسر، ويمكنك التقدم لقرض نفاذ وهذا القرض يعطيك مبلغ مالي بدون فوائد يصل إلى 120 ألف ريال ولكن سوف يتم أخذ الرسوم الإدارية فقط وهي 4000 ريال، وسوف يتم منحك التمويل بضامن يعمل في وظيفة حكومية وهذا هو الشرط الأساسي حتى تحصل على تمويل العاطلين عن العمل.