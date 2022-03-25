نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق في المقال التالي
طريقة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك من المسجلين في معاش الضمان الاجتماعي لكي يتم التعرف على كيفية تقديم الاعتراض على عدم القبول أو الاستبعاد من المعاش المطور، حيث أن هذه الخدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من داخل المملكة العربية السعودية من المتقدمين أو المستحقين من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وفي حالة الاستبعاد أو عدم القبول يتم تقديم اعتراض من خلال الموقع الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي.
طريقة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443
يمكنك الاعتراض عن هذا القرار سواء بالاستبعاد أو عدم القبول من خلال الخطوات التالية:
- يتم تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني.
- يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ومن ثم يتم النقر على زر تقديم الشكاوي.
- ومنها يتم الانتقال إلى فتح صفحة الشكاوى.
- يتم كتابة البيانات التي يطلبها الموقع منك ويرجى أن تكون صحيحة.
- ثم الضغط على تقديم الشكوى.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
يمكنك الاستعلام من قبل المتقدمين للحصول على المعاش المطور إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم اختيار أيقونة الاستعلام.
- يجب كتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع، وتكون صحيحة مع كتابة رقم الهوية الوطنية.
شروط الاستحقاق عن معاش الضمان الاجتماعي
معاش الضمان الاجتماعي المطور من ضمن الخدمات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية لمساعدة محدودي الدخل وغير القادرين عن العمل، وقد وضعت عدة شروط لابد من توفرها في المستفيد حتى يتم قبوله من قبل الوزارة، وتتمثل هذه الشروط في كلا من:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم على المعاش لا يقل سنه عن 35 عام عند التقديم.
- كما يجب على المتقدم أن لا يكون حاصل على أي مساعدات من جهات أخرى للمملكة العربية السعودية.
- بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا يكون الدخل الشهري الخاص به أعلى من معاش الضمان.
- أن لا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
- لا يكون المتقدم من مقيمى دار الإيواء.
- أن يكون المتقدم مسؤول عن عائلة.
- يجب على المتقدم أن يلتزم بالشروط التي فرضتها الوزارة من حيث التعليم والصحة.
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