طريقة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق

طريقة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك من المسجلين في معاش الضمان الاجتماعي لكي يتم التعرف على كيفية تقديم الاعتراض على عدم القبول أو الاستبعاد من المعاش المطور، حيث أن هذه الخدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من داخل المملكة العربية السعودية من المتقدمين أو المستحقين من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وفي حالة الاستبعاد أو عدم القبول يتم تقديم اعتراض من خلال الموقع الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي.

طريقة الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكنك الاعتراض عن هذا القرار سواء بالاستبعاد أو عدم القبول من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني.

يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم يتم النقر على زر تقديم الشكاوي.

ومنها يتم الانتقال إلى فتح صفحة الشكاوى.

يتم كتابة البيانات التي يطلبها الموقع منك ويرجى أن تكون صحيحة.

ثم الضغط على تقديم الشكوى.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الاستعلام من قبل المتقدمين للحصول على المعاش المطور إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم اختيار أيقونة الاستعلام.

يجب كتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع، وتكون صحيحة مع كتابة رقم الهوية الوطنية.

شروط الاستحقاق عن معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي المطور من ضمن الخدمات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية لمساعدة محدودي الدخل وغير القادرين عن العمل، وقد وضعت عدة شروط لابد من توفرها في المستفيد حتى يتم قبوله من قبل الوزارة، وتتمثل هذه الشروط في كلا من: