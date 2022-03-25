للسعودي والمقيم وبدون كفيل تمويل شخصي بأقل راتب شهري

لكافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين إمكانية الحصول على تمويل شخصي سريع لا يحتاج أيضاً إلى كفيل أو ضامن عند طلب التمويل وذلك لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية والذى يقدم العديد من المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي بأقل راتب شهري لدى بنك البلاد وهو ما سوف نتحدث عنه بموقع ثقفني.

للسعودي والمقيم وبدون كفيل تمويل شخصي لدى بنك البلاد

يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي والذى يتميز بعدد من المزايا ومنها

يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل بنك البلاد بأنه متاح بدون كفيل أو ضامن.

يستطيع العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية تصل إلى 60 شهر.

يتميز أيضاً تمويل بنك البلاد بسرعة إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.

كما يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى بنك البلاد.

يستطيع أيضاً العميل من تأجيل سداد قيمة الأقساط في البداية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه متاح للسعودي وكذلك المقيم.

يحصل أيضاً العميل المتقدم على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية

حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل الشخصي ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام كحد أدنى.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية

يستطيع العميل من طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي ثم ملئ نموذج طلب التمويل.