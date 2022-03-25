رئيسة المفوضية الأوروبية: مستمرون فى العقوبات لاستنزاف روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبى مستمر فى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تعزيز أوكرانيا، معتبرة أن الموجات الأربعة من العقوبات التى فرضها الغرب على روسيا كانت استثنائية، وأمر مهم لاستنزاف اقتصاد النظام الروسى.





وأضافت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، نقلته قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، إن هذه العقوبات أثبتت أنهم أقوى بالعمل سويًا وتعزيز التعاون فيما بينهم، مؤكدة أنهم سيستمرون فى العمل سويًا على عدة محاور استراتيجية، مثل المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وفى مجال الطاقة، ومواجهة ما أسمته "الحرب على ديمقراطيتينا"، والتعاون لحماية البيانات.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يحمى المبادئ التى يؤمن بها مواطنى الاتحاد، لافتة إلى أن هناك 3.5 مليون لاجئ غادروا أوكرانيا، ونصفهم من الأطفال، مضيفة أن الأرقام ترتفع، مضيفة أنهم سيعملون لحشد الدعم لهؤلاء اللاجئين.

وأشارت إلى أن الاتحاد وأمريكا سيواصلون دعم اللاجئين، مذكرة بما أعلنته من قبل بشأن قرار الاتحاد الأوروبى تخصيص 3.4 مليون يورو للاجئين، إضافة إلى مبالغ سيتم تدميرها من خلال دعم المواطنين الأوكرانيين.

وتوجهت أوسولا فون دير لايين برسالة امتنان للشعب الأمريكى بسبب دعمه لشعب أوكرانيا.

كما أشارت إلى مسألة استقلال أوروبا، وعدم اعتمادها على مصادر الوقود الروسى، مؤكدة على رغبة التكتل فى نتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى الروسى، وكذلك احترام تدابير نظافة البيئة، موضحة أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال "التجديد فى مصادر الطاقة الجديدة"، ومن خلال توريد الكثير من الوقود من مصادر وأصدقاء آخرين.