الاحتجاجات تضرب 58 مدينة فى إسبانيا بسبب الغلاء

جدة - نرمين السيد - ضربت الاحتجاجات 58 مدينة إسبانية، أمس الخميس، جراء ارتفاع صارخ لأسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من المنتجات الأساسية، إضافة إلى تفشى البطالة فى البلد الأوروبى.





وحسبما رصدت "روسيا اليوم"، فقد خرجت المظاهرات فى العديد من أنحاء إسبانيا، تحت شعار: "اضبطوا الأسعار، واحموا الوظائف، وأوقفوا تدهور الظروف المعيشية"، وذلك بدعوة من أكبر الاتحادات النقابية واللجان العمالية فى البلاد. وبالتزامن مع التظاهرات الواسعة فى إسبانيا، أعلن المزارعين وسائقى الشاحنات إضرابهم عن العمل. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية فى إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك فى ظل العقوبات الاقتصادية التى فرضها الاتحاد الأوروبى بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة على روسيا، والتى انعكست سلبًا على تلك الدول نفسها أيضا، خصوصا فى مجال الطاقة الذى يعتمد بنسبة 40% على الغاز الروسى.

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