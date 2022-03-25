جدة - نرمين السيد - قال مصدر بارز بالحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن بلاده تخطط لحظر تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا بداية من الأسبوع المقبل كجزء من العقوبات التى تفرضها على موسكو بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تعتزم حظر تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.