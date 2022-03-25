عاجل- إجراء بلجيكى عسكرى مفاجئ بسبب النزاع فى أوكرانيا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزيرة الدفاع البلجيكى، لوديفين ديدوندر، خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل، إن هذه الزيادة تهدف إلى "رفع مستوى الاستعداد والاستجابة الدفاعيين على المدى القصير فى سياق النزاع الدائر فى أوكرانيا".
وبحسب الوكالة، فإن هذا المبلغ الذى تعتزم الحكومة إنفاقه خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، يمثل زيادة بنسبة الضعف للميزانية المرصودة للدفاع حاليًا.
كما تسعى بلجيكا لزيادة دعمها لقوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسى، والتى تشارك فيها بواقع 300 عسكرى يتمركزون فى رومانيا فى كتيبة تقودها فرنسا.
ولدى وصوله لحضور قمة الناتو، أمس الخميس، حذر رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دى كرو، من أن عسكريى بلاده "سيكونون على الأرجح على هذه الجبهة لبعض الوقت".
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