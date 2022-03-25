نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo منصة دعم الكهرباء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo، من الروابط التي يبحث عنها المواطنون الراغبون في الاستفادة من دعم الكهرباء 2022. وقد أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل تزامنا مع اقتراب موعد تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، لذلك يبحث الجميع عن طريقة تسجيل دعم الكهرباء، ومن الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد وضعت تحت تصرف المواطنين الراغبين في الاستفادة منصة تسجيل دعم الكهرباء، وسيبدأ التطبيق الفعلي بداية من تاريخ الفاتح من أبريل المقبل، والذي سيتوافق مع شهر رمضان المبارك، وسيبقى موقع تسجيل دعم الكهرباء تحت تصرف كل الأشخاص الذين يريدون الاستفادة، هذا وتهدف خطة تنظيم التعرفة الجديدة إلى إيصال الدعم الحكومي إلى كل مشتركي القطاع المنزلي من مواطني الأردن، بالإضافة إلى حاملي الجوازات المؤقتة، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن موضوع رابط دعم الكهرباء وأهم التفاصيل الواردة بخصوصه، تابعوا معنا.

رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo

يبحث مواطنو المملكة الأردنية عن رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo، وهو المنصة التي تتيح لهم تسجيل دعم الكهرباء الاردن. هذا وسيشمل تخفيض كلف الطاقة العديد من القطاعات الاقتصادية بالأردن مما سيعود عليها بالنفع، وقد تمّ وضع رابط دعم الكهرباء من أجل إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية، وهذا باعتماد نظام أبسط من الذي كان في السابق بتقليل شرائح التعرفة.

طريقة تسجيل دعم الكهرباء 2022

يمكن لمواطني الأردن القيام بالتقديم عبر رابط دعم الكهرباء kahraba.gov.jo. ومن أجل التسجيل عبر منصة تسجيل دعم الكهرباء يحتاج المتقدم إلى فاتورة الكهرباء الخاصة بالعداد الذي يرغب المواطن في أن يشمله الدعم. بالإضافة إلى رقم الاشتراك الموضوع في الفاتورة، ورقم الهاتف، وكذلك الدفتر العائلي بالنسبة للمواطنين الأردنيين. أما أبناء قطاع غزة فيجب أن يوفروا جوازات سفرهم المؤقتة، ويتم التقديم من خلال ما يلي:

بداية يجب أن يقوم المواطن الراغب في الاستفادة بالولوج إلى موقع تسجيل دعم الكهرباء، بعد ذلك يقوم بالنقر على زر ابدأ التسجيل. يتعين عليه أن يقوم باختيار الفئة التابع لها، فهناك فئة الأردنيين، فئة قطاع غزة وحاملوا الجوازات. بعدها عليه أن يدرج كل البيانات الشخصية المطولبة، ثم يضغط على زر التحقق من المعلومات، ثم ينقر على إضافة عداد كهرباء واشتراك. في الخطوة الموالية يكتب رقم العداد والاشتراك ثم يختار شركة الكهرباء الخاصة بالعداد ويعبئ المعلومات المطلوبة، ثم يتحقق من صحتها. ينقر على التعهد والإقرار بصحة معلوماته، ثم يقوم بالحفظ.

دعم الكهرباء الاردن

من المقرر أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة على كل من قاموا بعملية التسجيل عبر رابط دعم الكهرباء بداية من 1 أبريل. هذا وكان وزير اللطاقة والمعادن قد أشار إلى أنّ كل أردني تقدر قيمة فاتورته بخمسون دينارا أو أقل لن تتأثر مطلقا بعملية إعادة تنظيم التعرفة. وسيكون ذلك بفئات متفاوتة كما يلي: 2.5 دينار لمشتركين قيمة استهلاكهم من 51-200 كيلو واط ساعة بالشهر. و3 دينار لمن استهلاكهم 201-600 كيلو واط ساعة بالشهر.

الفئات المشمولة بالدعم

تمّ تحديد الفئات المعنية التي في إمكانها الاستفادة في حال تسجيل دعم الكهرباء 2022، وهم كل المواطنون الأردنيون. وحاملو الجنسية الأردنية، والدفتر العائلي الأردني، والمتزوجون بأكثر من زوجة، والأردنيات اللاتي أزواجهن أجانب. على أن يكون أزواجهن حاملين لصفة ربّ أسرة، كذلك أبناء قطاع غزة. وكذلك حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، وكل المشتركين في عدادات الخدمات الخاصة.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo. وهو متاح في الوقت الحالي لكل الراغبين في التسجيل عبر رابط دعم الكهرباء من أجل الاستفادة من التعرفة الجديدة. ويتم التقديم عبر منصة تسجيل دعم الكهرباء. كما ثم انتقلنا بين الأسطر لنذكر لكم طريقة تسجيل دعم الكهرباء 2022، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.