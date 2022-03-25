نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في فرجت كمستفيد عبر أبشر 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في فرجت كمستفيد عبر أبشر 1443 ، تعتبر منصة فرجت من أهم المنصات المساعدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، والتي تقوم بجمع التبرعات والأموال من المساهمين بهدف سداد الديون المستحقة على المدينين والسجناء.
و تقوم أيضا على تحقيق التكافل الاجتماعي وتساعد في تنمية الخير والمحبة بين المواطنين السعوديين ، لذلك يرغب الكثير من المواطنين في التسجيل في منصة فرجات عبر منصة أبشر كمستفيدين منها ، ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح لكم كيفية التسجيل في منصة فرجت للسداد عن الغارمين السعوديين.
طريقة التسجيل في فرجت كمستفيد
عملت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة فرجت التي تساعد الكثير من المدينين على سداد الديون. من هو المؤهل لتلقي التبرعات ، وهناك عدة خطوات للتسجيل في فرجات كمستفيد من خلال ما يلي: –
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
- الضغط على أيقونة أبشر للأفراد.
- قم بتسجيل الدخول بحسابك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- انقر فوق أيقونة خدماتي في الجزء العلوي من الصفحة.
- اختر خدمة أبشر فرجت.
- املأ استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة لطلب المساعدة.
- انقر على زر الإرسال.
شروط التسجيل في منصة فرجت
كما ذكرنا سابقًا فإن منصة فرجت هي إحدى المنصات التي تقدم خدمات توصيل التبرعات للمستحقين ، وقد وضعت الوزارة عدة شروط يجب على المدين الذي يريد التسجيل في المنصة استيفاء هذه الشروط وهي كما يلي: يتبع:-
- يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب نشط على منصة أبشر.
- يشترط في الراغب في التسجيل أن يكون من المحبوسين بسبب ديون وتأخر في سدادها.
- أن يكون المستفيد من المتخلفين عن سداد الديون لأشخاص أو مؤسسات أخرى.
طريقة تسجيل فاتورة في فرجت
يمكنك تسجيل فاتورة فرجت عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة Absher ، ولكي تفعل ذلك ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- لتتمكن من الوصول إلى فرجات عن طريق الدخول إلى منصة أبشر ، لتتمكن من تسجيل فاتورة ، يجب عليك أولاً البحث عن الموقع الرسمي لمنصة أبشر من خلال محركات بحث Google ،.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال كلمة المرور ورقم الهوية ، ثم تضغط على الزر “تسجيل الدخول”.
- بعد ذلك ستصلك رسالة تحتوي على رقم التفعيل ، ثم تقوم بإدخال الرمز والضغط على الزر المسمى Verify.
- بعد التحقق من صحة الرمز الذي أدخلته ، يجب النقر فوق الرمز الذي يشير إلى خدماتي.
- ثم من القائمة التي أمامك تختار خدمة فرجات ثم تقوم بإدخال بيانات الفاتورة والشخص الذي تريد الدفع مقابله.
- بعد الانتهاء ، انقر فوق الزر حفظ.
- بعد إكمال جميع الخطوات ، تقوم بتسجيل الفاتورة بالفعل.
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