رابط وطريقة التسجيل في منصة دعم ريف وأهم الشروط المطلوبة Reef.gov.sa

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الدعم الريفي وأهم الشروط المطلوبة، من أكثر الأمور التي يهتم بها كثير من الأشخاص هي معرفة الخطوات التي ينبغي اتباعها لكى يتمكنوا من التسجيل في الدعم الريفي في بالمملكة السعودية من خلال البوابة الإلكترونية التي تم انشائها لكي يتمكن الجميع من الاستفادة من هذا الدعم حيث يعتبى هذا البرنامج من ضمن برامج التنمية الريفية التي تساعد على رفع المشاريع إلى الجمعيات في العديد من المناطق الموجودة داخل المملكة السعودية وقامت بتوضيح أهم الخطوات المطلوبة للتسجيل في الدعم الريفي في من خلال الموقع الخاص بها بجانب معرفة شروط التسجيل في الدعم بالتفصيل.

طريقة التسجيل في منصة دعم ريف

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة خطوات التسجيل في الدعم ولكن ينبغي توافر شرط هام أن عدد برامج التقديم لا تتعدى ثلاثة لكي تتمكن من الاستفادة من برنامج التنمية الريفية المستفادة وإليكم الخطوات كالآتي:

1. أولا نبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لدعم ريف.

2. بعد ذلك تقوم بالضغط على تقديم طلب الدعم و تبدأ بـ كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتقوم بمراجعتها مرة أخرى.

3. بعد ذلك تقوم بكتابة رمز التحقق الموجود في الصورة أمامك ثم الضغط على كلمة تسجيل البيانات وبعد الانتهاء من هذه الخطوة الضغط على كلمة تسجيل.

4. بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة المرور التي سوف تصل على الجوال الخاص بك وإضافة بيانات النموذج وتحديد التكاليف الربحية لهذا المشروع.

5. بعد ذلك تقوم بكتابه حساب الايبان ولكن ينبغي أن يكون باسم المستفيد ويكون نشط.

أهم شروط التسجيل في الدعم الريفي

يوجد بعض الشروط الهامة التي ينبغي توفرها للتسجيل في بوابة ريف للتنمية الريفية فيها وهي كالآتي: