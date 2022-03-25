تنظيفة رمضان.. طريقة عمل ملمع الخشب لأثاث جديد كشقة العروسة مهما كان مطفي أو شديد الاتساخ

دائمًا ما يعاني بعض الناس من تكلفة ملمعات الخشب والتي لا تعطي درجة اللمعان الكافية للخشب، لكننا وجدنا أن هناك إمكانية من تحضير ملمعات للخشب بصورة طبيعية داخل المنزل ولا فارق بينها وبين الملمعات التي تشترى من أماكن أخرى، لذلك سنقوم بعرض أكثير من طريقة عمل ملمع الخشب داخل هذا المقال بالتفصيل.

طريقة عمل ملمع الخشب

تبحث ربات البيوت حول طرق لتميع العفش الخشبي بسهولة و بدون تكاليف زائدة، لذلك نعرض لكم طريقة لعمل ملمع خشبي عن طريق مكونات يسهل تواجدها داخل منزلك بالطريقة التالية:

تلميع الخشب بالليمون وزيت الزيتون

المكونات

بخاخة.

قطعة قماش جافة.

مقدار كوب زيت زيتون.

وأيضا مقدار كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

في بداية الأمر نقوم بوضع عصير الليمون زيت الزيتون معًا داخل الزجاجة البخاخ، وذلك مع خلطهم ورجهم باستمرار.

بعد ذلك تأتي خطوة رش مقدار من هذا الملمع على قطعة الخشب المراد تلميعها.

ثم بعدها نقوم باستعمال قطعة القماش الجافة، ومن ثم سنلاحظ الفارق السحري في شكل الخشب.

بينما أن لهذا الملمع رائحة عطرة مميزة، وذلك ما كشفته لنا الكثير من التجارب الشخصية.

تلميع الخشب بالخل والزيت

المكونات

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الخل.

طريقة التحضير والاستعمال

أولًا نقوم بخلط نصف كوب من الخل مع زيت الزيتون داخل زجاجة الرش، فيجب أن نتأكد من أن المكونات قد امتزجت بالشكل المطلوب.

بعد ذلك نقوم برش كمية من الملمع على الخشب.

سوف نلاحظ الفارق في درجة لمعان الخشب بصورة سريعة.

بعد ذلك ومن الأفضل أن يتم المواظبة على استخدام الملمع من فترة لأخرى.

حتى نحافظ على درجة لمعان الخشب.

الفازلين لتلميع الأثاث

المكونات

كمية من الفازلين.

قطعة قماش جافة.

طريقة التحضير والاستعمال

إن الفازلين له قدرة سحرية في تلميع الخشب دون أي مجهود، كما أنه يعطي للخشب النظافة المطلوبة بشكل أسرع.

فكل ما علينا فعله أن نقوم بوضع كمية من الفازلين.

بعد ذلك يتم مسحه باستعمال قطعة من القماش الجافة.

بالتالي سوف نلاحظ النتيجة بشكل مباشر.

وفي الختام نكون قد طرحنا لكم بصورة مفصلة كل ما يدار حول طريقة عمل ملمع الخشب داخل المنزل وبمكونات بسيطة دون أي تكلفة، حيث عرضنا لكم طريقة عمل أكثر من ملمع، فالعامل المشترك ما بين تلك الملمعات التي ذكرناها، هو درجة اللمعان السريعة التي يعطيها للخشب.