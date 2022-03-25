منتج آهل الآن 60 ألف ريال بدون كفيل وبلا فوائد بالتقسيط عبر بنك التسليف

من المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من التمويلات الميسرة لخدمة المواطن السعودي ومن ضمن أهم تلك التمويلات هو تمويل منتج آهل الذي أثبت ثقة الكثير من العملاء ويرغب العديد من المواطنين السعوديين الحصول عليه لأنه قرض حسن بدون هامش ربح بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات ولكن يحتاج منتج آهل الآن في عام 1443 هجريًا توفير العديد من الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم قد حصل على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقًا بأسم بنك التسليف ثم بعدها التقديم على قرض آهل الميسر للسعوديين وعند التقديم سوف يحصل على عرض تمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط شهريًا حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية على تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الوقت الحالي.

مميزات الحصول على تمويل منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية

يمتاز منتج آهل بأنه تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية حيث يتم تقديم التمويل بدون دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كما يميز العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة بمزايا إضافية وهي الحصول على منتج آهل بدون موافقة الكفيل الغارم لكن باقي الفئات المتقدمة مطلوب منها توفير الكفيل كأحد الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على تمويل منتج آهل ومن أجل أمتلاك كافة المزايا التمويلية المتاحة كما يلي:

يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي.

تمويل منتج آهل السعودي بدون كفيل غارم لجميع المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي بالسعودية الآن.

قرض منتج آهل بدون رسوم إدارية إضافية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى خمسة سنوات على الأكثر.

يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

شروط التقديم على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة