نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل الآن 60 ألف ريال بدون كفيل وبلا فوائد بالتقسيط عبر بنك التسليف في المقال التالي
من المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من التمويلات الميسرة لخدمة المواطن السعودي ومن ضمن أهم تلك التمويلات هو تمويل منتج آهل الذي أثبت ثقة الكثير من العملاء ويرغب العديد من المواطنين السعوديين الحصول عليه لأنه قرض حسن بدون هامش ربح بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات ولكن يحتاج منتج آهل الآن في عام 1443 هجريًا توفير العديد من الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم قد حصل على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقًا بأسم بنك التسليف ثم بعدها التقديم على قرض آهل الميسر للسعوديين وعند التقديم سوف يحصل على عرض تمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط شهريًا حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية على تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الوقت الحالي.
مميزات الحصول على تمويل منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية
يمتاز منتج آهل بأنه تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية حيث يتم تقديم التمويل بدون دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كما يميز العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة بمزايا إضافية وهي الحصول على منتج آهل بدون موافقة الكفيل الغارم لكن باقي الفئات المتقدمة مطلوب منها توفير الكفيل كأحد الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على تمويل منتج آهل ومن أجل أمتلاك كافة المزايا التمويلية المتاحة كما يلي:
- يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي.
- تمويل منتج آهل السعودي بدون كفيل غارم لجميع المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي بالسعودية الآن.
- قرض منتج آهل بدون رسوم إدارية إضافية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى خمسة سنوات على الأكثر.
- يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
شروط التقديم على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة
- يطلب منتج آهل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يمتلك دخل مرتفع أي بحد أقصى 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التسليف والادخار السعودي.
- كذلك يحتاج أثبات الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من البنك مثل تمويل الأسرة وغيرها من التمويلات المتوفرة للأفراد داخل بنك التنمية الاجتماعية.
- سداد جميع الأقساط الواجبة على العميل المتقدم في الموعد المحدد لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
- العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل السعودي من سن 18 عام حتى 70 عام فقط لا غير.
- منتج آهل الآن متاح لجميع السعوديين فقط تحت ضوابط وشروط معلنة لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- لابد من توفير موافقة الكفيل أو الضامن من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب تمويل منتج آهل بخلاف موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتج آهل الآن 60 ألف ريال بدون كفيل وبلا فوائد بالتقسيط عبر بنك التسليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.