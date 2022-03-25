اليابان تجمد أصول 25 روسيًا

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الخارجية اليابانية فى بيان لها، اليوم الجمعة، قرارًا بتجميد أصول 25 مواطنًا روسيًا إضافيًا، وحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية، ليصل إجمالى قائمة العقوبات اليابانية ضد روسيا إلى 101 شخصية، و130 مؤسسة من روسيا.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال وزير الخارجية فوميو كيشيدا، أمس الخميس، إن اليابان ستتخذ خطوات لحرمان روسيا من وضعها كبلد أكثر تفضيلاً من الناحية التجارية، وحرمانها من مراوغة العقوبات المالية عبر استخدام أصول رقمية.

ووفقًا لوكالة "روسيا اليوم" الإخبارية، تضمنت قائمة العقوبات اليابانية الأبناء البالغين لمتحدث الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية، إيجور شوفالوف، وأقاربه، وأليكسى مورداشوف، المساهم الرئيسى فى شركة "سيفر ستال"، وأقارب مدير عام شركة "روستيخ"، سيرجى تشيميزيف.

كما ضمت قائمة العقوبات سيرجى كيرينكو، النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين، ونيكولاى باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسى، ونجل سيرجى إيفانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسى لحماية البيئة والبيئة والنقل، والشريك فى ملكية بنك "روسيا" نيكولاى شامالوف وابنه كيريل، وغيرهم.

وإلى جانب الأفراد، شملت العقوبات شركات مثل مصنع "مياس" للسيارات، ومصنع "فيمبل" لبناء السفن، ومصنع "أمور" لبناء السفن، وحوض بناء السفن فى ياروسلافل، وحوض بناء السفن "كراسنوى سورموفو"، وحوض بناء السفن "زفيوزدوتشكا"، ومؤسسة بناء السفن "سيفيرنايا" فى بطرسبورج، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، ومؤسسة أبحاث الأنظمة فرط صوتية، ومصنع الإلكترونيات "بايكال إلكترونيكس"، وغيرها.