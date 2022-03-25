الصين تنفى العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يأتى النفى بعدما أعلنت خدمة "سى.إيه.إيه.سى نيوز" الإخبارية، التى تديرها إدارة الطيران المدنى الصينية، فى وقت سابق، أن الصين عثرت على الصندوق الأسود الثانى، إلا أنها حذفت المنشور فى وقت لاحق من على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى.
وكانت طائرة الركاب التابعة لشركة طيران "شرق الصين" تحطمت فوق جبل فى منطقة قوانغشى جنوبى البلاد، يوم الإثنين الماضى.
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